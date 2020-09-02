تنفيذ 15 قرار إزالة بنطاق حي الجناين في السويس

الإسماعيلية - السيد فلاح

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة السويس، حملة لإزالة التعديات والإشغالات علي أراضى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظة السويس، بتنفيذ القانون والحفاظ علي أملاك الدولة ومتابعة اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة، وفي إطار الموجة 16 لإزالة التعديات والإشغالات علي أملاك الدولة.

وقام حي الجناين بحملة لتنفيذ 15 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة علي مساحة 3820 متر بقرية جنيفة بحي الجناينشارك في الحملة عالية فريد، رئيس حي الجناين ومساعد رئيس الحي و مدير الإدارات الهندسية والتنظيم بالحي كما شارك قسم شرطة الجناين ومديري إدارة الإشغالات والمرافق والشئون القانونية والمتابعة بالحي.