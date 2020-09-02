اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين المنوفية تحرر 105 محاضر للمخالفين لردع جشع التجار

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:00 ص
تموين المنوفية تحرر 105 محاضر للمخالفين لردع جشع التجار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه قد تم تحرير 105مخالفات تموينية خلال حملة مكبرة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة .

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص،ومستودعات،ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الاسواق يوميا .

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات المكثفة على المحلات والاسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية .

مشيرا إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار .

وأوضح كل مايشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم،وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية على مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدى لأية مخالفات أو محاولات التلاعب فى السوق.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أعلن عن تحرير 374 محضرتموينى بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين.

مضيفا بأنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها، تحرير 7 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بمراكز (تلا – أشمون – الباجور ) وتم التحفظ على 10 شيكارة دقيق مجهول المصدر،وكرتونة عصير مجهولة المصدر، 6250 كجم أرز مجهول المصدر، 101 كجم لحوم منتهية الصلاحية، والتحفظ على 80 كجم مسلى مجهولة المصدر، 10 كرتونة منظفات مجهولة المصدر. وقد شدد محافظ المنوفية على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

 

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار الحوادث

تموين المنوفيه

محاضر

حمله مكبره

وكيل تموين المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 4500 علبة سجائر وإكسسوارات مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمطروح

الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:43 م

"تموين المنوفية" يحرر 101 محضر للمخالفين لردع جشع التجار

الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:25 م

محافظ المنيا: ضبط 8 أطنان مواد غذائية مدعمة وتحرير 18 مخالفة للمخابز خلال حملات تموينية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:04 م

تموين الأقصر تضبط 100 علبة سجائر بدون فواتير وتضبط 7 مخالفات

الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:18 م

ضبط بدال تموينى لاستيلائه على سلع مدعمة ببورسعيد

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:27 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة