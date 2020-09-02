اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تقرير يكشف أثر تداعيات مساعدات كورونا على الاقتصاد الأمريكى

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:03 م
تقرير يكشف أثر تداعيات مساعدات كورونا على الاقتصاد الأمريكى العلم الامريكى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقع تقرير رسمي أميركي أن يتجاوز دين الولايات المتحدة، حجم اقتصادها العام المقبل، "وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية"، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الفيدرالي لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.

ووفقا لموقع الحرة، وفق بيانات "مكتب الميزانية في الكونجرس" التي نشرت، الأربعاء، فإن الدين الفيدرالي سيكون في مستوى أو يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وذلك في السنة المالية لعام 2021، والتي ستبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

وتوقع التقرير أن تصل نسبة الدين إلى 107 في المئة في عام 2023، "وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ البلاد"، بحسب فرانس برس، ثم إلى 109 في المئة عام 2030.

وتشير البيانات إلى وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 98 في المئة، وهو ما لم يحدث أيضا منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب وول ستريت جورنال.

وقالت الصحيفة إن هذا سيضع الولايات المتحدة في مصاف دول يتجاوز دينها حجم اقتصادها، مثل اليابان وإيطاليا واليونان.  


امريكا

اخبار امريكا

الاقتصاد الامريكى

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منافسة شرسة بين أمريكا وروسيا على الأراضى العراقية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:23 م

أمريكا تأمل فى حل سلمى بين الهند والصين وتبحث فرض عقوبات فى روسيا البيضاء

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:03 م

إصابات كورونا فى أمريكا تتجاوز 6 ملايين ووفياتها تتخطى 184 ألفا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 07:59 م

أمريكا تفرض عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بسبب أفغانستان

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 05:46 م

أمريكا تنتقد مخاوف منظمة الصحة بشأن اعتماد لقاح لكورونا دون اجتياز التجارب

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:31 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة