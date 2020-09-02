تعرف على جهود شركة مياه الشرقية خلال 2020 .. أبرزها متابعة أعمال تنفيذ 220 مشروع

الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، أنه فى إطار البرامج والخطط الرامية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تقوم الشركة بمتابعة أعمال تنفيد عدد 220 مشروع ، بتكلفة 7.2 مليار جنيه ، يتم تتفيذها بمعرفتها أو إستلامها من الجهاز التنفيذى التابع للهيئة القومية لمشروعات المياه والصرف الصحى بالشرقية.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، أنه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020 تم استلام مشروع توسعات محطه مياه بنى شبل بتكلفه 20 مليون جنيه ومحطتى رفع المؤانسة بمركز كفر صقر وشلشلمون 3 بمركز منيا القمح ورافع السعيدية بمركزأبو حماد بتكلفة 60 مليون جنيه وتنفيذ خطوط مد وتدعيم بمختلف مناطق المحافظة بإجمالى أطوال 31 كم بأقطار مختلفة بقيمه تقديريه 26 مليون جنيه لخدمة المواطنين بماكز ومدن (الزقازيق – أبو كبير – ديرب نجم – أبو حماد – منيا القمح – فاقوس – كفر صقر – الحسينية ) .

أشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، أن نسب تنفيذ مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى IWSP 1 كالأتى :

نسبة تنفيذ مشروع (إحلال وتجديد وزيادة سعة لمحطتى مياه العباسة والزقازيق وانشاء رافع الزراعة) بلغت 92%.

نسبة تنفيذ شبكات صرف صحى قرى بهنيا مركز ديرب نجم بلغت 88 %

نسبة تنفيذ شبكات صرف صحى قرية الطويله مركز فاقوس بلغت 100%

نسبة تنفيذ شبكات صرف صحى قرى ابوكبيرA الرحمانية -خلوة الشرفا بلغت 98%

نسبة تنفيذ شبكات صرف صحى قرى ابوكبيرB كفر الاعصر - كفر الشوبكى –التل والمسلمية، بلغت 97%

نسبة تنفيذ شبكات صرف صحى قرى الصوالح A الجعافرة -الخطارة الصغرى بلغت 98%

نسبة تنفيذ شبكات صرف صحى قرى الصوالح D الهيصمية بلغت 98%

نسبة تنفيذ شبكات صرف صحى قرى الصوالح B الصوالح – الأخميين – النمروط – منزل نعيم بلغت 43%

نسبة تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بالصوالح (مرحلة اولي) بلغت 45 %

نسبة تنفيذ شبكات صرف صحى (الروضة) 14%

نسبة تنفيذ شبكات صرف صحى (الحجاجية المستجدة ) بلغت 29% وجارى الانتهاء من لجان البت الفنى لمشروع شبكات الصرف الصحى لقرى (سواده 1) ومشروع شبكات الصرف الصحى لقرى سواده 2 .

أما بالنسبة لمشروعات خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية srssp والذى يستهدف خدمة48 قريه وتنفيذ مشروعات متكاملة من محطات معالجة جديدة ومحطات رفع وشبكات صرف صحى وخطوط طرد فقد تم تنفيذ الاتي

افتتاح 3 محطات رفع صرف صحى جديدة بتكلفة 99 مليون جنيه تخدم قرى جزيرة مطاوع والجنادلة بمركز أولاد صقر والتى تم ربطها على محطة معالجه مياه الصرف الصحى بالصوفية

الانتهاء من مشروعات صرف صحى زور ابو الليل وقرية حماده وعزبتى السعادات والروزقيه وجارى أعمال الإستلام الابتدائي

جارى تنفيذ محطات الرفع وخطوط الطرد لمشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع أكوه-كفر الباشا مركز ديرب نجم.

جارى تنفيذ محطات الرفع وخطوط الطرد لمشروع السدس a –b مركز الإبراهيمية لخدمه عدد 7 قرى بالصرف الصحى (شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد ) .

جارى تنفيذ مواقع كفر دبوس (شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد) عدد 7 قري

جارى تنفيذ مواقع قطيفة كفر محسن (شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد ومحطتى معالجه لا مركزيه.

جارى تنفيذ مشروع محطه معالجه السنيطه مركز فاقوس بسعة 12000م3/ يوم

جارى تنفيذ لعدد 6 عقود شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد تجمع قروى قصاصين الأزهار مركز أولاد صقر

جارى اعمال ترسيه عدد 2 عقد لضم وبناء 4 محطات معالجه صرف صحى بمركز اولاد صقر – الإبراهيميه - ههيا و 4 عقود بكفر الفرايحه مركز اولاد صقر

تم التعاقد على تنفيذ 4 مشروعات صرف صحى (شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد بتجمع قروى كفر الفرايحه مركز اولاد صقر

جارى اسناد عدد 2 مشروع شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد لخدمه عدد 5 قرى بتجمع قروى حوض نجيح مركز ههيا.