تعرفى على طرق علاج تكيسات المبيض

كتبت هند عادل

تكيسات المبيض شائعة جدًا عند الكثير من السيدات، عادة ما يتشكل كيس المبيض ككيس من السوائل المجمعة بسبب الإباضة أثناء الحيض، غالبًا ما تختفي هذه الأنواع من أكياس المبيض من تلقاء نفسها وقد لا تسبب أعراضًا، يمكن أن تسبب أكياس المبيض ألمًا شديدًا في البطن إذا تمزق أو تسببت في التواء المبيض تتطلب المبايض الممزقة أو الملتوية رعاية طبية فورية.

قد تكون أكياس المبيض أيضًا علامة على حالة صحية أخرى يمكن أن تساعد زيارة الطبيب لإجراء فحوصات الحوض المنتظمة في تشخيص تكيسات المبيض وعلاجها، وفقا لتقرير لموقع healthline.

يختلف الألم الناتج عن تكيسات المبيض من شخص لآخر قد لا تشعر المرأة ألم على الإطلاق إذا كان لديها واحد قد يكون لديها عدد قليل من الأعراض غير المريحة أو ظهور مفاجئ لأعراض شديدة إذا تسببت حالة كامنة في تمزق الكيس أو التواء المبيض. .

تكيسات المبيض شائعة أثناء الحيض لأنها يمكن أن تتشكل مع خروج البويضة أثناء الدورة الشهرية. غالبًا ما يكون لهذه الأكياس أعراض قليلة وتختفي في غضون أسابيع أو شهور، والمبيضان جزء من جهازك التناسلي. عادةً ما يحدث الألم والانزعاج الذي تشعر به من كيسات المبيض بالقرب من الحوض وأسفل البطن، ويمكن أن يقطع المبايض الملتوية تدفق الدم إلى المبيض ويؤدي إلى فقدان المبيض. يمكن أن تسبب الخراجات الممزقة نزيفًا داخليًا.

طريقة تشخيص تكيسات المبيض



سيجري الطبيب فحصًا جسديًا كخطوة أولى في تشخيص كيس المبيض سيركز هذا الاختبار على منطقة الحوض ، قد تخضع المصابة أيضًا لبعض الإجراءات الأخرى لتشخيص كيس المبيض ، بما في ذلك:

الموجات فوق الصوتية: يسمح تصوير الحوض بالموجات فوق الصوتية للطبيب بتأكيد كيس المبيض مع حجمه ومكانه.

اختبارات المعمل: يمكن للطبيب فحص الدم لتحديد الحمل ، ومستويات الهرمون ، واحتمال وجود حالات خطيرة أخرى، قد تكون أكياس المبيض لدى النساء بعد سن اليأس علامة على الإصابة بالسرطان وقد تتطلب اختبارات معملية أو خزعة.

طرق علاج تكيسات المبيض



لا تتطلب كيسات المبيض العلاج دائمًا ولكن يمكن أن تؤدي شدة الأعراض وحجم الكيس وموقعه والعمر إلى توجيه علاج كيس المبيض فقط 8 % من اللاتى يعانين من تكيسات كبيرة في فترة الحيض تتطلب العلاج، العلاج الأقل توغلاً لكيس المبيض هو مراقبته على مدى بضعة أشهر قد يختفي الكيس من تلقاء نفسه قد يوصي الطبيب باستخدام مسكنات الألم خلال فترة الانتظار هذه لتخفيف الأعراض، وقد تتطلب أكياس المبيض الكبيرة وطويلة الأمد أو المتعلقة بخراجات المبيض مستوى آخر من العلاج.

قد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية إذا كنت تعانين من العديد من الأعراض الشديدة أو إذا كان كيس المبيض يشير إلى حالة صحية أخرى، تتطلب أكياس المبيض الممزقة والتواء أيضًا تدخل جراحي فوري تشمل الخيارات الجراحية لإزالة التكيسات التدخل الجراحى بالمنظار هذه تتطلب شقًا صغيرًا أو بضع شقوق صغيرة.