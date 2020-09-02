تسجيل 239 إصابة جديدة بكورونا فى نيجيريا

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أعلن المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض تسجيل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد.

وأفاد المركز - وفقا لصحيفة ريبيلز نيجيريا - بوفاة 10 حالات إضافية بسبب المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروس التاجي، وأوضح أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 54 ألفا و247 شخصا تم شفاء 42 ألفا و10 حالات، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 1023 حالة وفاة .