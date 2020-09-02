ترامب يهاجم وسائل الإعلام الأمريكية.. ويؤكد مشاهدة الملايين لمؤتمره الانتخابى

ريهام عبد الله

هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وسائل الإعلام الأمريكية، قائلا إنهم يعرضون أخبار تقول عكس الحقائق، مضيفا: "كان لدينا عدد أكبر من الأشخاص يشاهدون مؤتمر الحزب الجمهورى، أكثر من المؤتمر الديمقراطى وجو بايدن النائم، وهذا ما نواجهه دائما الأكاذيب".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "كان لدينا عدد أكبر من الأشخاص "عدة ملايين" يشاهدوننا في المؤتمر الانتخابى الجمهورى، أكثر مما فعل جو النائم، والحزب الديمقراطى، ومع ذلك تم عرض إعلان يقول العكس، هذا ما نواجهه، الأكاذيب، لكننا سنفوز!".



ترامب

فى سياق متصل، هاجم الرئيس دونالد ترامب، منافسه الديموقراطى جو بايدن.. قائلا: "أنه يتهاون مع اليسار المتطرف ويتعامل معهم على أنهم مافيا يخاف من غضبهم فيعطيهم ما يريدون".

وصرح ترامب، أن جو بايدن يكذب عندما قال أن المتظاهرين كانوا متظاهرين سلميين فى بورتلاند وشيكاغو، قائلا: "سلميين بحق وكانت النيران تشتعل ورائهم"، مشيرا إلى أن بايدن فشل فى إدانة أنتيفا والنهب خلال الاحتجاجات فى خطابه فى وقت سابق اليوم.

من جانبها ألقت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلى ماكنانى باللوم على الديمقراطيين يوم الاثنين فى أعمال العنف التى وقعت، مشيرة إلى أن دعوات وقف تمويل الشرطة أدت إلى زيادة جرائم القتل.

قالت ماكناني: "لا أحد يريد أن يرى العنف الذى شهدناه فى مدننا.. فى بورتلاند، لديك زيادة بنسبة 650% فى جرائم القتل وفى سياتل، كان إجمالى جرائم القتل فى الأشهر الثمانية الأولى يتجاوز العدد الإجمالى تقريبًا فى عام 2019".