اليوم السابع
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ترامب يهاجم جو بايدن: آخر شئ تحتاجه بلادنا هو شخص منخفض الطاقة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 05:02 م
ترامب يهاجم جو بايدن: آخر شئ تحتاجه بلادنا هو شخص منخفض الطاقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
ريهام عبد الله

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هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جو بايدن المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، ووصفه بأنه مرشح طاقته منخفضة، قائلا: "آخر شيء تحتاجه بلادنا هو فرد منخفض الطاقة".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "جو بايدن مرشح منخفض الطاقة لم نر مثيل له من قبل، آخر شيء تحتاجه بلادنا هو فرد منخفض الطاقة، خاصة عندما يكون محاطًا بلاعبى شطرنج لديهم طاقة كبيرة منتشرين فى جميع أنحاء العالم، لقد عاد إلى قبو منزله الآن، ليس لديه جدول زمني!".

 

 

ترامب

 

ترامب

 

وفى سياق متصل هاجم الرئيس دونالد ترامب، منافسه الديموقراطى جو بايدن.. قائلا: "أنه يتهاون مع اليسار المتطرف ويتعامل معهم على أنهم مافيا يخاف من غضبهم فيعطيهم ما يريدون".

 

وصرح ترامب، أن جو بايدن يكذب عندما قال أن المتظاهرين كانوا متظاهرين سلميين فى بورتلاند وشيكاغو، قائلا: "سلميين بحق وكانت النيران تشتعل ورائهم"، مشيرا إلى أن بايدن فشل فى إدانة أنتيفا والنهب خلال الاحتجاجات فى خطابه فى وقت سابق اليوم.

من جانبها ألقت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلى ماكنانى باللوم على الديمقراطيين يوم الاثنين فى أعمال العنف التى وقعت، مشيرة إلى أن دعوات وقف تمويل الشرطة أدت إلى زيادة جرائم القتل.

قالت ماكناني: "لا أحد يريد أن يرى العنف الذى شهدناه فى مدننا.. فى بورتلاند، لديك زيادة بنسبة 650% فى جرائم القتل وفى سياتل، كان إجمالى جرائم القتل فى الأشهر الثمانية الأولى يتجاوز العدد الإجمالى تقريبًا فى عام 2019".


ترامب

دونالد ترامب

جو بايدن

بايدن

الانتخابات الرئاسية الامريكية

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