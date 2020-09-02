ترامب يصف بايدن بـ"البليد".. ويعد بالفوز عليه رغم الأكاذيب المستمرة

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بحاجة لشخص "منخفض النشاط" مثل بايدن – في إشارة إلى المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن – وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف دونالد ترامب: سأفوز على "البليد بايدن" رغم الأكاذيب المستمرة.

وفى وقت سابق هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وسائل الإعلام الأمريكية، قائلا إنهم يعرضون أخبار تقول عكس الحقائق، مضيفا: "كان لدينا عدد أكبر من الأشخاص يشاهدون مؤتمر الحزب الجمهورى، أكثر من المؤتمر الديمقراطى وجو بايدن النائم، وهذا ما نواجهه دائما الأكاذيب".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "كان لدينا عدد أكبر من الأشخاص "عدة ملايين" يشاهدوننا في المؤتمر الانتخابى الجمهورى، أكثر مما فعل جو النائم، والحزب الديمقراطى، ومع ذلك تم عرض إعلان يقول العكس، هذا ما نواجهه، الأكاذيب، لكننا سنفوز!".