ترامب يحيى الذكرى الـ75 للحرب العالمية الثانية من ويلمنجتون.. ويهاجم بايدن

كتبت رباب فتحى

هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب خصمه الديمقراطى فى الانتخابات الأمريكية 2020، وقال إنه لا يدرى ماذا يفعل وليس لديه فكرة عن أى شئ، وألقى الضوء على مكاسب سوق الأسهم.

وعند وصوله إلى ويلمنجتون بولاية نورث كارولينا للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، كان فى استقباله مجموعة من أنصاره الذين هتفوا "ولاية جديدة"، و"4 سنوات جديدة"، وهتفوا باسمه.

وقال ترامب فى كلمته إن الولايات المتحدة تمر بأفضل أوقاتها ولديها الآن أفضل جيش، محتفلا بالذكرى الـ75 لانتهاء الحرب التى وصفها بأنها كانت الأسوأ على الأطلاق.

وقال إن ولاية نورث كارولينا موطن لرئيسين أمريكيين سابقين، معربا عن تقديره لوجوده فى هذه الولاية التى قدمت إسهامات فى الحرب العالمية الثانية أكثر من أى ولاية أخرى، حيث توفى أكثر من 11000 أمريكى من ويلمنجتون.

وظهر ترامب وخلفه سفينة بحرية، يو إس إس نورث كارولينا شاركت فى الحرب العالمية الثانية، وقال إن الجيش لم يعد يصنع مثل هذه القطع الآن، مشيرا إلى أنها تذكار على العظمة الأمريكية والتضحيات والإسهامات فى النصر فى الحرب ويأتى الكثير من الأمريكيين ومن حول العالم لزيارة هذا الموقع.

أعلن ترامب أن ويلمنجتون هي "أول مدينة تراثية في الحرب العالمية الثانية في بلادنا."

وتقدم بالشكر للأمريكيين الذين شاركوا فى الحرب العالمية الثانية وأنقذوا الحرية الأمريكية، وذكر أسماء محاربين مخضرمين شاركوا فى الحرب.

وعقد مقارنة بين محارب شارك فى الحرب يبلغ من العمر 97 عاما، وبين جو بايدن، الذى لم يذكر اسمه حيث قال إن المحارب لا يزال يتمتع بذكائه على عكس أشخاص آخرين فى عمر الـ78 ، فى إشارة لعمر المرشح الديمقراطى.

وقال إنه علينا أن نعلم أطفالنا أن الولايات المتحدة أرض الأبطال.

وقال إننا فخورين بدولتنا ولا نشعر بالخزى حيالها أو حيال تاريخها، لافتا إلى قراره بحماية التماثيل التى قال إنها آثار أمريكية، مؤكدا أنه لم يسمع عن حادث تخريب واحد بعد هذا القرار