تراجع مخزونات الخام الأمريكية 9 ملايين برميل بفعل إقفالات الإعصار لورا

رويترز

تراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي بسبب إغلاقات منشآت الإنتاج والتكرير التي تسبب فيها الإعصار لورا، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.

انخفض مخزون الخام 9.4 برميل في أحدث أسبوع إلى 498.4 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعا قدره 1.9 مليون برميل.

وزادت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 110 آلاف برميل الأسبوع الماضي، بحسب الإدارة.

وتراجع معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 844 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، ونزل معدل استغلال طاقة المصافي 5.3 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 4.3 مليون برميل إلى 234.9 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها ثلاثة ملايين برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 177.5 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 1.4 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 655 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.