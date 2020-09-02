تراجع مؤشر البورصة الرئيسى بختام تعاملات الأربعاء للجلسة الرابعة على التوالى

كتب ـ هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 626.791 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11214 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 13149 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4270 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1834 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2736 نقطة.