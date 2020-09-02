اليوم السابع
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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:22 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23% خاسراً 22.42 نقطة ليصل إلى مستوى 9827.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 219.9 مليون سهم بقيمة 297.7 مليون ريال عبر تنفيذ 6126 صفقة، وتراجع 25 سهماً، وارتفع 20 سهماً، واستقر سهم واحد، وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها العقارات بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.85%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاعا الصناعات والاتصالات بنسبة 0.58%، 0.04%، على التوالى.
 
وفى سياق متصل أعلنت مجموعة استثمار القابضة، عدم وجود أى معلومات أو قرارات غير مفصح عنها من قبل المجموعة ولا يوجد أى صفقات تبرر ارتفاع حجم التداول على السهم، وذلك رداً على استفسار البورصة بشأن ارتفاع حجم التداول على سهم المجموعة خلال الفترة الماضية.

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