تجديد حبس أب متهم باغتصاب ابنته لمدة 3 سنوات فى المنوفية 15 يوما

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس أب متهم باغتصاب ابنته الطفلة لمدة 3 سنوات في مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت مديرية أمن المنوفية، تمكنت من القبض علي أب اغتصب ابنته الطفلة لمدة 3 سنوات في مدينة سرس الليان، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة القسم، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من القبض علي أب اغتصب نجلته الطفلة لمدة 3 سنوات في مدينة سرس الليان، واعترف الأب بارتكاب الواقعة في التحقيقات، خاصة مع تعرض الابنه للإيذاء نتيجة الاعتداء الجنسي عليها والذي قام بها الأب، وتعد الطفلة من مواليد عام 2005 ومقيمه بمدينة سرس الليان.

وباشرت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تحقيقاتها في واقعة اغتصاب أب لابنته الطفلة والبالغ عمرها 15 سنة، لمدة 3 سنوات من الدبر في مدينة سرس الليان بالمحافظة بعد ضبط الأب.