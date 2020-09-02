تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء والأسواق الإماراتية تربح 3.2 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.32% رابحاً 7.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2259.60 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 314.81 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.48% رابحاً 21.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4547.127 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 680.482 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 1.45% رابحاً 114.58 نقطة ليغلق عند مستوى 8013.44 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.52% خاسراً 7.37 نقطة ليغلق عند مستوى 1398.25 نقطة، وهبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.30% خاسراً 11.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3769.090 نقطة، بينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.32% رابحاً 7.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2259.60 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 314.81 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 747.7 مليون سهم محققة ما قيمته 514 مليون درهم من خلال تنفيذ 7194 صفقة لعدد 34 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 10.37%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.34%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاعي النقل والتأمين بنسبة 0.41%، 0.10%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.01%.

وقفز 20 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.51%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 11.47%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.94%، ثم سهم شيميرا اس اند بي الإمارات شريعة المتداول بنسبة 1.26%، فيما تصدر سهم شركة شعاع كابيتال قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 158 مليون ورقة بقيمة 113.1 مليون درهم.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.48% رابحاً 21.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4547.127 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 680.482 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 414.1 مليون سهم، بقيمة 106.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1808 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها العقار بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.33%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاعي الصناعة والتأمين بنسبة 0.23%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الطاقة والخدمات بنسبة 1.44%، 0.61%، على التوالي.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 12.3%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 7.48%، ثم سهم بنك الاستثمار بنسبة 2.33%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 4.91%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.84%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 111 مليون درهم.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% خاسراً 5.34 نقطة ليغلق عند مستوى 5321.53 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% خاسراً 14.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5874.29 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.33% رابحاً 13.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4227.69 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.49% رابحاً 20.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4237.78 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 387.1 مليون سهم بقيمة 35.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.1 ألف صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.17%، تلاه قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.40%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%.

وجاء سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.75%، يليه سهم شركة إنوفست بنسبة 11.83%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 7.21%، فيما تصدر سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 7.50% يليه سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 7.14%، ثم سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 5%.

بورصة البحرين

تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.52% خاسراً 7.37 نقطة ليغلق عند مستوى 1398.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 7 ملايين سهم بقيمة 984.9 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 35.83% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.95%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.7%، وكذلك هبط سهمي إنوفست وزين البحرين بنسبة 9.82%، 0.98%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.88% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.18%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.90%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.36%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.24%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.09% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.69%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.19%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.78%، وكذلك ارتفع سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.30% خاسراً 11.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3769.090 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.9 مليون سهم بقيمة 900.7 ألف ريال عبر تنفيذ 545 صفقة لعدد 43 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 8 أسهم على رأسها سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 2.67%، ثم سهم "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 2.27%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 1.90%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 6.25%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 3.51%، ثم سهم "مدينة مسقط للتحلية" بنسبة 2.78%، فيما تصدر سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 239.3 ألف ريال عماني.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.45% رابحاً 114.58 نقطة ليغلق عند مستوى 8013.44 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.85% رابحاً 349.02 نقطة ليغلق عند مستوى 9410.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 497.7 مليون سهم بقيمة 10.7 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 6.18%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.15%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.92%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.38%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.25%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.22%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والسلع طويلة الأجل بنسبة 1.18%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 105%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.04%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.84%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.75%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.01%.

وقفز 130 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "إعمار" بنسبة 9.92%، ثم سهم "جبل عمر" بنسبة 9.89%، ثم سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 7.43%، فيما تراجع 55 سهماً على رأسها سهم "ولاء" بنسبة 2.50%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 2.17%، ثم سهم "أبو معطي" بنسبة 2.04%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 618 مليون ريال سعودي.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.40% خاسراً 39.11 نقطة ليغلق عند مستوى 9811.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 377.8 مليون سهم بقيمة 596.2 مليون ريال عبر تنفيذ 12.3 ألف صفقة، وتراجع 30 سهماً، وارتفع 16 سهماً، واستقر سهمين، وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها العقارات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.01%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.51%.