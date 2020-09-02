تايوان تغير تصميم جوازات السفر لتجنب اللبس مع الصين

قالت تايوان اليوم الأربعاء إنها ستعيد تصميم جوازات سفرها على نحو يبرز اسمها بشكل أكبر بعدما تكرر الخلط بين مواطنيها ومواطني الصين خلال تفشي فيروس كورونا ومع جهود بكين المكثفة لتأكيد السيادة.

واشتكت تايوان أثناء تفشي الجائحة من أن مواطنيها واجهوا مشاكل في دخول بلدان أخرى، إذ تضم جوازات السفر التايوانية كلمتي "جمهورية الصين" وهو اسمها الرسمي، مكتوبتين بحروف إنجليزية كبيرة في الأعلى، بينما تظهر كلمة "تايوان" في الأسفل.

وسيحذف جواز السفر الجديد، المتوقع أن يبدأ استخدامه في يناير، كلمتي "جمهورية الصين" بالإنجليزية لكن الاسم سيبقى مكتوبا بالحروف الصينية، وستكون كلمة "تايوان" بالإنجليزية مكتوبة ببنط أكبر.

وقال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو إن الأمر يستدعي هذه الخطوة لمنع الخلط بين مواطني تايوان ومواطني الصين، خاصة مع تشديد إجراءات الدخول التي تطبقها الكثير من الدول منذ تفشي وباء كورونا.