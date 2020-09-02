بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.48% بجلسة الأربعاء..ورأس المال يربح 2.1 مليار درهم

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.48% رابحاً 21.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4547.127 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 680.482 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 414.1 مليون سهم، بقيمة 106.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1808 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها العقار بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.33%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاعي الصناعة والتأمين بنسبة 0.23%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الطاقة والخدمات بنسبة 1.44%، 0.61%، على التوالي.

وقفز 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 12.3%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 7.48%، ثم سهم بنك الاستثمار بنسبة 2.33%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 4.91%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.84%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 111 مليون درهم.