اليوم السابع
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خالد صلاح
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بلغاريا تسجل 188 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:48 ص
بلغاريا تسجل 188 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بلغاريا
أ ش أ

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أعلنت السلطات الصحية فى بلغاريا اليوم الأربعاء تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 16 ألفا 454 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة البلغارية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني - أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية وفاة 13 شخصا جراء الإصابة بالفيروس و132 حالة تعاف تام.
وأضافت الوزارة أن 737 مريضاً بالفيروس يتلقون العلاج داخل المستشفيات، بينهم 62 حالة في وحدات العناية المركزة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة في البلاد حتى الآن إلى 4197  حالة.


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فيروس كورونا

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