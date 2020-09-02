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بلجيكا تدعو ألمانيا وهولندا لمراجعة إجراءات العزل على العائدين من أنتويرب

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 03:56 م
بلجيكا تدعو ألمانيا وهولندا لمراجعة إجراءات العزل على العائدين من أنتويرب لقاح كوفيد 19
كتب: أحمد علوى

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دعت وزارة الخارجية البلجيكية هولندا وألمانيا إلى مراجعة إجراءات الحجر الصحي الإلزامية المفروضة على العائدين من مقاطعة أنتويرب ، وفقًا لتقارير إعلامية متعددة تم تأكيدها لوكالة بلجا البلجيكية،ومنذ 29 يوليو ، يتعين على أي شخص يسافر إلى هولندا من مقاطعة أنتويرب الامتثال للحجر الصحي لمدة عشرة أيام، في ألمانيا أيضًا ، تم تصنيف المقاطعة منذ 5 أغسطس على أنها منطقة خطر وهذا يعني أن أي شخص يسافر إلى ألمانيا بعد الإقامة في أنتويرب خلال الأسبوعين الماضيين يجب أن يخضع للحجر الصحي ، ما لم يتم تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا.

ومن جهتها أكدت ماري تشيرشارى نائبة المتحدث باسم الخدمة العامة الفيدرالية (SPF) أنه “بناء على طلب من حاكم مقاطعة أنتويرب ، طلبت الشؤون الخارجية من برلين ولاهاي الاتصال بالسلطات المحلية”.

 
 

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