اليوم السابع
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بشار الأسد يشدد على مكافحة الفساد في المجتمع

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 06:35 م
بشار الأسد يشدد على مكافحة الفساد في المجتمع بشار الاسد
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الفساد منتشر في المجتمع والقلة الفاسدة هي التي تطغى على السطح، لافتًا إلى أن مكافحة الفساد يجب أن تكون شاملة وعبر الإعلام، فالإعلام دوره مهم جدًا خاصة في قضايا التحقيقات، متابعًا: أتحدث عن الإعلام التقليدي، وعن الإعلام الإلكتروني المحترف.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال بشار الأسد خلال ترؤسه اجتماع الوزارة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية إن الدروس بسلبياتها وبإيجابياتها تساعد المسئول والمؤسسات على أن تستبق المفاجآت، خاصة في الظروف التي نمر بها اليوم، وبالتالي تكون الإجراءات سابقة للأحداث وليست لاحقة. أي أن نكون استباقيين بدلاً من أن نوصف بالارتجاليين.

ولفت الرئيس الروسى، إلى أنه في حالة مثل حالتنا، حالة الحرب.. من واجبنا أن نضع الأولويات بشكل واضح ومعلن.. أولويات للحكومة لمؤسسات الدولة وأولويات للمواطن، وقد يتساءل أي شخص، كيف أولويات للمواطن، فالحكومة تعمل لصالح المواطن، هذا صحيح ولكن أحيانا أولويات الدولة تكون غير ملامسة للحاجات الطارئة للمواطن، تكون بعيدة المدى ولكنها ضرورية جداً ولا يمكن الاستغناء عنها، بينما أولويات المواطن هي المعاناة والحاجات التي يعاني منها بشكل يومي.

 

 


بشار الأسد

الفساد

الحكومه السوريه

ازمه سوريا

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