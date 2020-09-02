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بالفيديو والصور : انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحى إلى 6 محافظات

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:28 م
بالفيديو والصور : انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحى إلى 6 محافظات انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحى إلى 6 محافظات
كتب على عبد الرحمن

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فى ضوء الإسهام المجتمعى لوزارة الأوقاف انطلقت اليوم الأربعاء سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظات : (شمال سيناء – الفيوم – بور سعيد – بني سويف – البحيرة – جنوب سيناء) بواقع  (4) طن لكل من محافظة (شمال سيناء – الفيوم– بني سويف – البحيرة) ، و (2) طن لمحافظتي (بور سعيد – جنوب سيناء)، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي .
 
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم ، كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع ،  وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.
 
 
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لحوم الاضاحى

وزارة الاوقاف

اخبار مصر

بورسعيد

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