اننظام صرف العلاوات الخمس للمستفيدين الجدد من اصحاب المعاشات

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف العلاوات الخمس لما يقرب من 60 ألف مستفيد جديد من المؤسسات الصحفية، وكذلك العاملين فى القطاع الخاص، وأيضا من القطاع الحكومي ممن سقطوا من صرف العلاوات الخمس رغم أحقيتهم، حيث إشارت الى انتظام الصرف لهم وفيا لجداول صرف المعاشات منعا للتكدس والتزاحم للوقاية من كورونا



ويتم صرف الدفعة الأولى لهم اعتبارا من امس الثلاثاء، وذلك بتكلفة سنوية تبلغ 170 مليون جنيه فضلا عن قيمة المتجمد لهم خلال الفترة الماضية بإجمالى 384 مليون جنيه، تم تقسيمها على أربعة أقساط، وسوف يتم صرف متجمد القسط الأول بداية من اليوم، بالإضافة لحصول أصحاب العلاوات الخمس أيضا على فروق شهرى يوليو وأغسطس وستصرف جميعها مع معاشات شهر سبتمبر.



وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قد أعلن عن رؤية الهيئة خلال فترة توليه المسئولية، كاشفا عن رؤيته بتحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، ورفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، لافتا الى أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطي 25 مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات، مضيفا أن التحدى الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع في التغطيات التأمينية.











