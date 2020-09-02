انخفاض بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 35 وأمطار غزيرة ورعدية بسيناء

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف فى الدرجات، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، فيما تصل نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 % .



كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل للسيول .



وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، و على شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.



وشهد أمس الثلاثاء، استمرار ارتفاع الدرجات ، حيث ساد طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وكان الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، فيما تصل نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 % .



كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة .







