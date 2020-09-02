انتشال جثة عجوز غارقًا في مياه ترعة أمام رئاسة مدينة الحسينية بالشرقية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، بمساعدة الأهالي، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة عجوز من مياه الترعة الموجود أمام رئاسة مركز ومدينة الحسينية؛ بعد ساعات من غرقه في قرية "قنتير" التابعة لدائرة المركز.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من عدد من أهالي قرية "قنتير" التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، بغرق عجوز في مياه ترعة القرية، أثناء محاولته الصيد.

واستمرت محاولات البحث منذ عصر أمس الثلاثاء، قبل انتشال الجثة من مياه الترعة المقابلة لمبنى رئاسة مركز ومدينة الحسينية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "الحسينية" المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.



