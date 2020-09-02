اليوم السابع
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اليونان ترحب بقرار الحكومة الأمريكية برفع حظر السلاح المفروض على قبرص

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:12 م
اليونان ترحب بقرار الحكومة الأمريكية برفع حظر السلاح المفروض على قبرص رئيس قبرص
كتبت: هناء أبو العز

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رحبت اليونان بقرار الحكومة الأمريكية الرفع الجزئي لحظر الأسلحة المفروض على جمهورية قبرص، وفى بيان رسمى لوزارة الخارجية اليونانية قالت: هذه خطوة مهمة لتعزيز وتعميق التعاون بين البلدين الصديقين، لكنها أيضًا دليل على الاعتراف بالدور الذي تلعبه جمهورية قبرص كدولة تسهم في الاستقرار والسلام في المنطقة.
 
وأضاف البيان: ستواصل اليونان العمل مع قبرص والولايات المتحدة ودول المنطقة الأوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
 

وأعلنت الولايات المتّحدة أنّها رفعت جزئياً ولمدة عام واحد الحظر الذي تفرضه منذ أكثر من ثلاثين عاما على بيع قبرص معدات عسكرية "غير قاتلة".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان مساء أمس الثلاثاء، إن وزير الخارجية مايك بومبيو أبلغ رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس أناستاسيادس قراره رفع القيود على تصدير وإعادة تصدير وإعادة نقل مواد دفاعية غير قاتلة وخدمات دفاعية.وأوضح أن قرار رفع القيود "مؤقت للسنة المالية 2021".


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