اليابان تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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سجلت العاصمة اليابانية /طوكيو/ 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي التراكمي في العاصمة إلى 21 ألفا و128 إصابة، وهو أعلى رقم يسجل بين 47 محافظة في اليابان.

وذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية اليوم /الأربعاء/ أن حصيلة اليوم جاءت أقل مقارنة بـ 170 حالة تم الإبلاغ عنها أمس/ الثلاثاء/.

وسجلت طوكيو رقماً قياسياً شهرياً بلغ 8126 حالة جديدة خلال أغسطس الماضي، مع حصيلة قياسية يومية قدرها 472 حالة في الأول من أغسطس الماضي، ولكن على الرغم من أن العاصمة تشهد حالات إصابة يومية بأرقام ثلاثية في كل يوم من شهر أغسطس، إلا أن الإصابات بدأت في الانخفاض عن النصف الأخير من الشهر الماضي.

وتعكس الأرقام اليومية البيانات التي جمعتها حكومة العاصمة من السلطات الصحية والمؤسسات الطبية، وتعلن العاصمة أقصى حالة تأهب عند مستوياتها الأربعة، ما يعني أن "العدوى لا تزال تنتشر".

ومددت حكومة العاصمة طلبًا حتى 15 سبتمبر الجاري لإغلاق المؤسسات التي تقدم المشروبات الكحولية بطوكيو بحلول الساعة 10 مساءً في ضوء انتشار العديد من الحالات من هناك.