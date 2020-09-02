النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى سرقة 5 متهمين كابلات بالتجمع

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، واستعجال تحريات المباحث فى واقعة ضبط 5 أشخاص نفذوا سطوا مسلحا لسرقة كابلات من أحد المواقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس، وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس مفاده تلقيه بلاغا من 3 مواطنين (مشرف أمن، فردين أمن بأحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم) بأنه حال تواجد الثانى والثالث بموقع عملهما فوجئا بدخول مجموعة من الأشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وقاموا بسرقة كمية من الكابلات الكهربائية من موقع عملهم كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية ولاذوا بالفرار مستقلين سيارة ربع نقل.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده فى تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مؤجرة لأحد الأشخاص عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 4 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 2 فرد خرطوش عيار 12مم و7 طلقات من ذات العيار – طبنجة صوت وعدد 8 طلقات صوت، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائها، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.