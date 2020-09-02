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المجتمعات العمرانية : تخصيص أرض بالمنصورة الجديدة لعمل مستشفى جامعى

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:43 م
المجتمعات العمرانية : تخصيص أرض بالمنصورة الجديدة لعمل مستشفى جامعى ارض فضاء - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة ، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح الموقع المقترح للإستثمار بمدينة المنصورة الجديدة ، بنشاط مستشفى جامعى ، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمركز الخدمات الفاصل بين المرحلة الأولى والثانية على مساحة 32355 متر مربع وبسعر تقديرى للمتر المربع 3030 جنيه

وأوضح " رئيس الجهاز " أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدى عن 40% من مساحة المشروع ، على أن يكون الارتفاع أرضى ودورين ، وبردود 6 متر من جميع الإتجاهات ، ويتم الإلتزام بالشروط الخاصة بوزارة الصحة وإشتراطات الدفاع المدنى و شئون البيئة، مضيفا أن أن مدة تنفيذ المشروع أربعة سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض

وأشار رئيس الجهاز إلى آلية السداد بأنه يتم إستكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصرى ، وهى عبارة عن ( 10% تم سدادها + 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص ، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و 0.5% مجلس أمناء) ، على أن يتم التعامل بالسعر النهائى المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض على 8 أقساط نصف سنوية بالجنيه المصرى، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة ،على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزى من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد ، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية مؤكدا أن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بالجهاز .

 

 

 


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