المالية تكشف 60 ألف سلعة تعرض بمبادرة "مايغلاش عليك" السبت المقبل

كتب أحمد عرفة

قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، المدير التنفيذى لمبادرة تشجيع المنتج الوطنى، إن الدولة المصرية حريصة على دعم الاقتصاد الوطنى والمواطن المصرى عبر مبادرة "مايغلاش عليك" لتشجيع المنتج الوطنى، موضحة أن هذه المبادرة هي مبادرة ابتكارية لأن أسلوب المبادرة وصياغته لأول مرة يتضمن عمل مبادرة يجتمع فيها كل الأطراف وهم الحكومة والتجار والمصنعين.



وأضاف مساعد وزير المالية في تصريحات لبرنامج "المواحهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مبادرة "ما يغلاش عليك" هي مبادرة شاملة تغطى كل النواحى التي يحتاجها المواطن المصرى، كما أنها تفيد الاقتصاد المصرى وتزيد من قيمة المبيعات والسيولة والإنتاج في السوق.



ولفت مساعد وزير المالية إلى أن هذه المبادرة لا تخدم المواطن فقط ولا الصناع فقط أو التاجر فقط ولكن تخدم الجميع وتخدم الاقتصاد القومى المصرى أيضا، مشيرا إلى أن المبادرة تنتهى 26 أكتوبر، متابعا: المبادرة بدأت بوجود 1200 تاجر بها، ولكن أصبح لدينا الآن 1500 تاجر مسجلين أنفسهم في المبادرة، كما كان في بداية المبادرة لدينا 140 صانعا، ومنتج وأصبح الآن يوجد 170 صانعا ومنتجا.



وتابع مساعد وزير المالية، أنه في بداية المبادرة كان هناك 4200 سلعة ومنتج بعد مرور شهر أصبح لدينا 7 آلاف سلعة مسجلة في المبادرة، موضحا أن السبت المقبل سيكون عدد السلع المعروض في المبادرة 60 ألف سلعة ومنتج.