الكنيسة الكاثوليكية تحتفل اليوم بالسيامة الأسقفية للبطريرك يوسف العبسى

كتب مايكل فارس

تحتفل اليوم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الأربعاء، بالسيامة الأسقفية للبطريرك يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، وبهذه المناسبة، قدمت الكنيسة الكاثوليكية، التهنئة للبطريرك متمنياً له وافر الصحة، والنعم الإلهية من الروح القدس؛ لإتمام رسالته المقدسة.

والبطريرك يوسف العبسى، من مواليد دمشق عام 1946، تابع دراساته في جمعية مرسلي القديس بولس الآباء البولسيين، سيم كاهنا في عام 1973، تولى عدة وظائف رعوية وتعليمية في جمعية مراسلي القديس بولس، انتخب العبسي رئيسا عاما للجمعية عام 1999.

وفى عام 2001 انتخب أسقفا في الدائرة البطريركية، كنائب بطريركي ونال السيامة لأسقفية في كنيسة القديس بولس، عين نائبا بطريركيا في دمشق عام 2006، انتخب في الـ21 من يونيو 2017 المطران العبسي بطريركا جديدا لأنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك خلفا للبطريرك غريغوريوس الثالث لحام.

يذكر أن لجنة الأسرة للايبارشية البطريركية في الكنيسة الكاثوليكية، قد عادت لنشاطها عبر عملها من خلال مسارين، المسار الأول الخاص بقادة اجتماعات العائلات بالرعايا ، ومسارها الثانى الخاص بخدمة المشورة الأسرية، التى من المقرر أن تبدأ مع بداية شهر نوفمبر.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، إن اللجنة عادت لنشاطها، تحت رعاية البطريرك الأنبا ابراهيم أسحق، بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك ، و الانبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية وبإرشاد الأب أوغسطينوس.