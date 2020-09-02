الكشف على 880 مريض بقافلة طبية بقرية أبو نور الدين بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أنه تم تنظيم قافلة علاجية مجانية لقرية أبو نور الدين مركز جمصة خلال يومي 31 اغسطس ، 1 سبتمبر الجارى ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 880 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة شملت 2 عياده باطنه و 2 عياده أطفال وعياده جلديه وعياده جراحه وعظام وعياده نسا وتنظيم أسره واسنان .

وقد كان البيان الختامي للقافلة العلاجيه باطنة 206، و أطفال 192، و عظام 118، و جراحة. 45 ، و جلدية 153، ونساء وتنظيم اسرة 99 ، أسنان 67، و كما تم توفير 130 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 194 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 129 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 70 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 7حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم كما تم إصدار عدد 1 قرار علاج علي نفقه الدوله للمرضي .

وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى ، جاء ذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه و العطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة ، وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .