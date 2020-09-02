اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكاظمى يبحث مع بارزانى تعزيز التكامل بين بغداد وأربيل

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:32 م
الكاظمى يبحث مع بارزانى تعزيز التكامل بين بغداد وأربيل رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني تطوير التعاون بين حكومتي بغداد وأربيل.

وأكد مكتب الكاظمي في بيان له أن رئيس الحكومة الاتحادية بحث مع رئيس إقليم كردستان خلال الاجتماع الذي عقد في بغداد "الملفات المهمة التي من شأنها أن تعزز التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة في كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن إطار المبادئ والعمل الذي رسمه الدستور".

وتطرق الكاظمي وبارزاني خلال اللقاء إلى الجهود الوطنية الرامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك الجهود المستمرة والتنسيق في مجال محاربة خلايا تنظيم "داعش" النائمة و"ملاحقة فلول الإرهاب الذي لا مكان له على أرض العراق".

 

العراق

مصطفى الكاظمى

كردستان العراق

نيجرفان بارزاني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة