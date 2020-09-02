الكاظمى يبحث مع بارزانى تعزيز التكامل بين بغداد وأربيل

وكالات

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني تطوير التعاون بين حكومتي بغداد وأربيل.

وأكد مكتب الكاظمي في بيان له أن رئيس الحكومة الاتحادية بحث مع رئيس إقليم كردستان خلال الاجتماع الذي عقد في بغداد "الملفات المهمة التي من شأنها أن تعزز التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة في كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن إطار المبادئ والعمل الذي رسمه الدستور".

وتطرق الكاظمي وبارزاني خلال اللقاء إلى الجهود الوطنية الرامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك الجهود المستمرة والتنسيق في مجال محاربة خلايا تنظيم "داعش" النائمة و"ملاحقة فلول الإرهاب الذي لا مكان له على أرض العراق".