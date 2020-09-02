القاهرة والإسكندرية الأعلى فى تحويل السيارات للغاز الطبيعى.. أعرف التفاصيل

كتبت – مروة الغول

قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إن محافظات القاهرة والإسكندرية تستحوذ على أعلى نسب لتحويل السيارات للغاز الطبيعي.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يتم الاستعداد حاليا لافتتاح عدد من محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى فى عدد من المحافظات كما سيتم تطوير عدد من محطات تموين السيارات بالوقود السائل بإضافة خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى.

يذكر أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كان قد أكد على أن الوزارة تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى وجارى دراسة زيادتها فى ضوء المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات كوقود، وأضاف أن الخطة تتضمن إنشاء 50 محطة جديدة سنويا لمواكبة النمو المتوقع خلال الفترة المقبلة فى هذا النشاط.

وخلال السنوات الست الأخيرة تم تحويل حوالى 118 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيو 2020 إلى حوالى 322 ألف سيارة من خلال 76 مركزا لتحويل السيارات وتموينها من خلال 195 محطة على مستوى الجمهورية.