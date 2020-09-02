اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:15 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

العراق ينفى السعى لاستثناء من تخفيضات نفط أوبك+

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:57 م
العراق ينفى السعى لاستثناء من تخفيضات نفط أوبك+ حقل نفط
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء، إن العراق مازال ملتزما التزاما كاملا باتفاق خفض معروض أوبك+ النفطي، نافيا تقريرا إعلاميا سابقا بأنه يسعى للحصول على استثناء من اتفاق التخفيضات خلال الربع الأول من 2021.

 

وقال المتحدث فى بيان "وزارة النفط تنفى بشكل قاطع هذه الأخبار التى لا أساس لها وتؤكد أن العراق، على العكس مما تم تداوله، سيظل ملتزما تماما بإعلان التعاون للدول المشاركة فى اتفاق أوبك+ الذى أُبرم فى شهر إبريل ، وبآلية التعويض التى تم الاتفاق عليها فى شهر يونيو ."

 

وتابع أن التزام العراق بتخفيضات إنتاج النفط الحالية تجاوز 100 بالمئة فى أغسطس آب وأنه "سيستمر عند هذا المستوى المرتفع، مع التعويض فى شهرى أغسطس وسبتمبر عن فائض الإنتاج السابق الذى بلغ 850 ألف برميل يوميا"، بموجب اتفاق أوبك+.

 


العراق

أخبار العراق

أوبك

وزارة النفط العراقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة