العثور على جثة عجوز مكبلة وملقاة في أرض زراعية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تكثف وحدة مباحث مركز العدوة جهودها لكشف غموض العثور على جثة عجوز مكبل وملقى داخل أرض زراعية، حيث تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ إلي مركز شرطة العدوة بالعثور علي جثة مسن ملقي داخل الزراعات .

وعقب انتقال قوات الأمن بقيادة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث المركز تبين ان الجثة لشخص في العقد الثامن من عمره، مكبل ومصاب بكدمات بالرأس وملقي بأرض زراعية أمام منزله وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث المركز لسرعة التحري حول الواقعة وضبط المتهمين.

تم نقل الجثة إلي المشرحة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.