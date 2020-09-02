العثور على جثة سيدة مشردة بشارع استاد بنها..والتحريات: وفاتها طبيعية

القليوبية ـ إبراهيم سالم

عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية، علي جثة سيدة مشرده مجهولة الهوية لقيت مصرعها في شارع الاستاد ببنها، في محيط مستشفي بنها العام، ورجحت التحريات أنها أصيبت بنوبة قلبية أدت لوفاتها في الحال وأن الوفاة جاءت طبيعية.

جري نقل الجثة للمستشفي وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالاستعلام عن هوية المتوفاة والتوصل لأهليتها وعرض الجثة علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها، بالعثور علي جثة سيدة في العقد الرابع متوفاة في شارع الاستاد ببنها في محيط مستشفي بنها التعليمي.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبالمعاينة تبين أن الجثة لسيدة مجهولة في العقد الرابع من الهوام والمشردين مرتدية جلباب أسود، ولا توجد إصابات بها.

ورجحت المعاينة وفاتها بصورة طبيعية، حيث أكد شهود العيان تواجدها بصفة دائمة ومستمرة في المكان، وأنها تقيم ببيت في المنطقة علي فترات، مشيرين إلى أنه لا صحة لما أثير علي السوشيال ميديا أن الجثة لقتيلة تم إلقاؤها بجانب السور، حيث إن الجثة لسيدة مجهولة اعتادت الظهور بالمنطقة علي فترات.