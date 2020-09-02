اليوم السابع
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الطيران السعودى يسمح للرحلات القادمة من الإمارات بالعبور من أجواء المملكة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:15 م
الطيران السعودى يسمح للرحلات القادمة من الإمارات بالعبور من أجواء المملكة طيران الامارات
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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صرّح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني السعودى، بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول بحسب وكالة واس السعودية.

 

وكانت الهيئة استأنفت الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، بهدف ضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني على تلبية الطلب في السوق المحلي.


الهيئة العامة للطيران المدني السعودى

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اجواء

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