الصين تعرب عن دعمها وترحيبها باتفاق جوبا للسلام

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أعربت الصين ، اليوم /الأربعاء/ ، عن ترحيبها ودعمها لاتفاق جوبا للسلام الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية والحركات المسلحة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" - في تصريح لها خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - "كدولة صديقة للسودان ، نرحب وندعم اتفاق السلام.. وسنواصل بالتعاون مع المجتمع الدولي لعب دور لتعزيز السلام والاستقرار في السودان".