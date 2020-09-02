اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصين تعرب عن دعمها وترحيبها باتفاق جوبا للسلام

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:35 ص
الصين تعرب عن دعمها وترحيبها باتفاق جوبا للسلام لحظة توقيع اتفاق جوبا
أ ش أ

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أعربت الصين ، اليوم /الأربعاء/ ، عن ترحيبها ودعمها لاتفاق جوبا للسلام الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية والحركات المسلحة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" - في تصريح لها خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - "كدولة صديقة للسودان ، نرحب وندعم اتفاق السلام.. وسنواصل بالتعاون مع المجتمع الدولي لعب دور لتعزيز السلام والاستقرار في السودان".


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الصين

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