اليوم السابع
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الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:42 م
خالد صلاح
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الصين تصدر قواعد جديدة لتسهيل دخول سوق السندات

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:25 م
الصين تصدر قواعد جديدة لتسهيل دخول سوق السندات البنك المركزي الصيني - صورة أرشيفية
رويترز

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نشر البنك المركزي الصيني وهيئات تنظيم الصرف الأجنبي والأوراق المالية بالصين مسودة قواعد اليوم الأربعاء تهدف إلى تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق السندات الواسعة لديها.

وبحسب الوثائق التي نشرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يمكن للمؤسسات الأجنبية تداول مشتقات السندات وصناديق المؤشرات المتداولة، أما تلك التي يمكنها الدخول حاليا إلى سوق ما بين البنوك فبمقدورها أيضا تداول السندات في البورصات.

وقال البنك إن هذه التغييرات ستوحد معايير دخول السوق وتساعد في تشجيع الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في سوق السندات الصينية.

 


الصين

سوق السندات

البنك المركزي الصيني

الصرف الأجنبي

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