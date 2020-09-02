الصين تشارك في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين برئاسة السعودية غدا

يشارك عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" غدا /الخميس/ في اجتماع عبر الفيديو لوزراء خارجية مجموعة العشرين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن مشاركة وزير الخارجية الصيني في الاجتماع تأتي بناء على دعوة من المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية لمجموعة العشرين ووزير الخارجية السعودي.
الصين تشارك في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين برئاسة السعودية غداالأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:31 ص
عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي
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يشارك عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" غدا /الخميس/ في اجتماع عبر الفيديو لوزراء خارجية مجموعة العشرين.
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