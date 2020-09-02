اليوم السابع
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الصين تشارك في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين برئاسة السعودية غدا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:31 ص
الصين تشارك في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين برئاسة السعودية غدا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي
أ ش أ

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يشارك عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" غدا /الخميس/ في اجتماع عبر الفيديو لوزراء خارجية مجموعة العشرين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن مشاركة وزير الخارجية الصيني في الاجتماع تأتي بناء على دعوة من المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية لمجموعة العشرين ووزير الخارجية السعودي.


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مجموعة العشرين

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