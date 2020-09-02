الصحة العالمية تعلق على حقيقة وجود موجة ثانية لكورونا

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية أن هناك عدد من الدول سجلت صفر اصابات ولكن عادت مرة اخرى لتسجيل حالات وينبغي الوصول الي انخفاض في نسبة الاصابات بما يقترب من 50% حتى يتم الاتجاة الي تسجيل صفر اصابات اذا تم اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية والوقائية

واضافت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية انه من الصعب التفريق بين الموجة الاولي والثانية ولكن اذا زادت الاصابات يسمى ذلك ذروة اصابات ثانية وليس موجة ثانية .

واوضحت انه ينبغي العمل بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية مشيرة الي ان بعض الدول قامت بعودة المدارس وتابعت : هناك توقع في زيادة الحالات عند عودة المدارس ولكن ينبغى اتخاذ اجراءات وقائية حتى بتم منع الانتشار للمرض من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات .

وطالبت بضرورة عمل تباعد بدنى بين الطلاب وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتوفير العوامل اللازمة الخاصة بالنظافة .

وكانت منظمة الصحة العالمية دعت اليوم مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19) بالإضافة إلي إرشادات حول العودة المأمونة للمدارس بالتزامن مع تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الإقليم. يشار إلي أن المتحدثون في المؤتمر كل من الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية والدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية والدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، منظمة الصحة العالمية.





