الصحة العالمية تعتبر قرار عودة المدارس قائم على مراقبة وضع كورونا لأى دولة

أكدت الدكتورة داليا سمهورى مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، أن قرار العودة للمدارس يجب أن يكون قرار مدروس وقائم على مراقبة الوضع الوبائى للدولة، ودراسة أسباب انخفاض أو زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وشددت على ضرورة وان يكون لكل مدرسة خطة في التعامل مع حالات كورونا، واجراء مسح للطلاب من فيروس كورونا عند الحاجة، ووضع خطط بديلة لاستمرار المنظومة التعليمية في المدارس، مشيرة إلى أن القرار يجب أن يكون مبنى على مراقبة مستمرة وأساس علمى.

وأوضحت سمهوري، أن قرار العودة للمدارس يرتبط بالوضع الوبائي في كل بلد، وقدرة النظام الصحي في الدولة على تتبع المصابين والمخالطين، إلى جانب عاملين مهمين، وهما استعداد المؤسسة التعليمية، بشأن توفر النظافة والعوامل الاحترازية، إلى جانب البرامج الغذائية والتطعيمات والمرونة في تسهيل استكمال العملية التعليمية بأمان تام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الأن عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وإرشادات حول العودة المأمونة للمدارس، وتزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الإقليم.

يشارك فى المؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية، الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية، الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، منظمة الصحة العالمية.