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الصحة السعودية تؤكد أن لقاح الإنفلونزا لا يرفع المناعة ضد كورونا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 07:34 م
الصحة السعودية تؤكد أن لقاح الإنفلونزا لا يرفع المناعة ضد كورونا كورونا
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الصحة السعودية أن أخذ التطعيم أو اللقاح المخصص للانفلونزا أمر مهم جدا حيث من الواجب الحصول عليه موسميا للوقاية من الإصابة بفيروس الإنفلونزا ولاسيما في فصل الشتاء.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي إن أخذ التطعيم أو اللقاح المخصص للإنفلونزا أمر مهم جدا وينصح به موسميا للوقاية من الإصابة بفايروس الإنفلونزا، ولكن هذا اللقاح لا يقي ولا يعد رافعا للمناعة أو لمستوى الوقاية من فيروس كورونا.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إلى أن الإنفلونزا وكورونا فيروسان مختلفان عن بعضهما البعض، موضحا أن الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا عموما تجعل الجسم في وضع صحي أفضل، وبالتالي تقي من كثير من المشكلات الصحية الناتجة عن اكتساب أي عدوى ومن ضمن ذلك اكتساب عدوى فيروس كورونا.

 

 


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