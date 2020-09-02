الصحة البريطانية تضع برنامجا لمرضى السكر يعتمد على العصائر والشوربة

كتبت أمل علام

كشفت صحيفةThe Sun أنه من المقرر أن يتم إعطاء آلاف البريطانيين شوربة ومخفوقات "عصائر" بديلة للوجبات كمحاولة من هيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS"، لعلاج مرض السكرى من النوع 2، موضحة أنه سيتم تزويد أكثر من 5000 مريض فى 10 مناطق فى جميع أنحاء البلاد "خيارات منخفضة السعرات الحرارية للغاية"، اعتبارًا من اليوم.



برنامج لخفض الوزن للتخلص من السكر

وأشادت هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) بالنظام الغذائى ووصفته بأنه "برنامج لتغيير الحياة" وتزعم أن مثل هذه الخطط قد عُرفت بوضع مرض السكرى من النوع 2 فى حالة منضبطة للأشخاص الذين تم تشخيصهم مؤخرًا بهذه الحالة.

وقالت الصحيفة يُعتقد أن علاج مرضى السكرى يكلف الصحة العامة البريطانية نحو 10 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، حيث تشير البيانات الواردة من الخدمات الصحية أيضًا إلى أن واحدة من كل 20 وصفة طبية مكتوبة من قبل الممارسين العامين مخصصة لعلاج مرض السكري.



برنامج جديد للتخلص من السمنة والسكر

يأتى ذلك بعد شهر واحد فقط من إطلاق هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS مخططها الصحى الأفضل، لمساعدة المواطنين في علاج أزمة السمنة المستمرة، تم تعيين الخطة الجديدة لتزويد المرضى "بمنتجات بديلة للنظام الغذائى".

ويشمل ذلك الحساء، والمخفوقات "العصائر" منخفضة السعرات الحرارية لمدة 3 أشهر، وسيتم تقديم الدعم لهم لزيادة مستويات التمرين، موضحة أنه سيتم تقديم خطط لإعادة إدخال الأطعمة العادية بعد 3 أشهر.

وقال البروفيسور جوناثان فالابجي، المدير الطبي الوطني لمرض السكري والسمنة، بهيئة الصحة العامة البريطانية، تعتمد خطتنا طويلة الأجل، على أحدث العلاجات القائمة على الأدلة لمساعدة الناس على البقاء بصحة جيدة، والحفاظ على وزن صحي وتجنب الأمراض الرئيسية.

وقال لم يكن هناك وقت أكثر أهمية من أى وقت مضى لفقدان الوزن ووضع مرض السكرى من النوع 2 فى حالة منضبطة، لذا فمن الجيد لآلاف الأشخاص فى جميع أنحاء البلاد معرفة مثل هذه الإجراءات العملية المتاحة بالهيئة.

وأشارت الأبحاث سابقًا إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكرى من النوع 2 كانوا أكثر عرضة للوفاة إذا أصيبوا بفيروس كورونا، حيث إن المرضى الذين يعانون من هذه الحالة هم أكثر عرضة للوفاة ضعفين، شكل المرضى المصابون بهذه الحالة 32% من وفيات المستشفيات خلال جائحة فيروس كورونا التاجي.



مخفوقات وشوربة بدلا من الوجبات

وسيتمكن المرضى المؤهلون من إحالة أنفسهم للخطة الجديدة عبر الإنترنت، ولن يحتاجوا إلى إحالتهم من قبل الممارس العام، حيث سيتم النظر فى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى من النوع 2 والذين تم تشخيصهم فى السنوات الـ6 الماضية.

وقالت "بيف" وهى واحدة من أوائل المرضى الذين تم تسجيلهم فى البرنامج، إنها شهدت تحسنا، موضحة أن هدفها كان فقدان 5% من وزن جسمها، وهو ما حققته في 6 أسابيع.

وإجمالاً لقد فقدت أكثر من 10 كيلوجرامات، وتم التخلص من مرض السكري من النوع 2 ، ولم أعد مضطرة لتناول أى دواء.

وأوضحت أنه منذ برنامج النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية، تغيرت طريقة تفكيري تمامًا للأفضل وأنا أنظر إلى الطعام بشكل مختلف الآن، وعادات التسوق الخاصة بي أصبحت أكثر صحة، وعندما أتناول الطعام بالخارج، أختار خيارًا صحيًا كما علمني البرنامج الاعتدال.

وقالت بشرتى أصبحت أكثر صفاءً، والناس يقولون بأنها استعادت بريقها، لم أدرك أنني فقدتها ولكني الآن أرى ذلك بالتأكيد، أستطيع أن أقول بصراحة أن برنامج النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية غير حياتي للأفضل.

وقالت بريدجيت تورنر، مديرة حملات السياسات والتحسين في منظمة السكري في المملكة المتحدة، هذه خطوة أولى مهمة لضمان أن الأشخاص المصابين بداء السكرى من النوع 2 يمكنهم الوصول إلى برنامج للتخلص من مرض السكرى داخل هيئة الخدمات الصحية البريطانية، والاستفادة من النتائج الرائدة لأبحاث السكر، الممولة من المملكة المتحدة لمرض السكرى.

وأضافت نحن نعلم أن بعض الأشخاص المصابين بداء السكرى من النوع 2، يريدون ويحتاجون إلى الدعم من متخصصى الرعاية الصحية لفقدان الوزن بشكل فعال، والآن نظرًا لأن هذه البرامج تجريبى عبر هيئة الخدمات الصحية البريطانية فسوف يلتزمون به.

وأكدت يسعدنا أن نرى أن الآخرين ستتاح لهم الآن نفس الفرصة، ونأمل ألا يمر وقت طويل قبل أن يتم نشر المزيد من مثل هذه البرامج فى جميع أنحاء البلاد.