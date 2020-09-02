الشباب والرياضة بنى سويف تعلن مشاركة 24 فريقا فى تصفيات دورى مراكز الشباب

بنى سويف هانى فتحى

قال إبراهيم دهشان مدير عام قطاع الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، إن بدء التصفيات المؤهلة لدورى مراكز الشباب غدا الأربعاء وتستمر حتى الخميس من شهر سبتمبر.

وأضاف إبراهيم دهشان لـ"اليوم السابع" أن البطولة تقام تحت رعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

وأضاف إبراهيم دهشان أن تم الإعلان عن جدول مباريات التصفيات المؤهلة لدورى مراكز الشباب لكرة القدم " النسخة الثامنة " على مستوى الإدارات الفرعية بالمحافظة لصعود (24) فريق يمثل دورى مراكز الشباب على مستوى المحافظة " النسخة الثامنة " لعام 2021/2020 والذى تنفذه إدارة الشباب بالمديرية.

من ناحية أخرى قال إبراهيم دهشان إن المديرية تتابع يوميا انتظام فعاليات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى ببنى سويف فى الألعاب المختلفة.











