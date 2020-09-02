السيرة الذاتية للمستشار محمود إسماعيل عتمان بعد ندبه أمينا عاما لمجلس الشيوخ

كتب أحمد عبد الهادى

قرر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، ندب المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبا كليا.

السيرة الذاتية:-

تخرج المستشار محمود اسماعيل عتمان من حقوق أسيوط 1982 وكان اول الدفعة، جاء قرار تعينه فى نوفمبر 1983 بمجلس الدولة وحصل علي دبلومة شريعة وقانون عام.

عمل بهيئة مفوضى الدولة بجميع المحاكم، وكذلك عضو إدارة فتوى وزارات الداخلية والخارجية والعدل من سنة 1992 إلى سنة 1998، وعمل كذلك عضو بمحكمة القضاء الادارى بالمنوفية سنة 1999، وعضو القضاء الإدارى بالقاهرة، وعضو المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ورئيس المكتب الفنى للجمعية، وعمل عضو الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا ثم الدائرة الأولى ثم الدائرة الخامسة، كما عضو قسم التشريع وعضو التفتيش الفنى.

وشغال الأمين العام لمجلس الشيوخ، عضو مجلس التاديب الابتدائى لضباط الشرطة، وعضو مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسى، وعضو لجان شراء سكن ومقرات لسفارات وقنصليات مصر فى جنوب أفريقيا وسويسرا وسراييفو وروما وشيكاغو، وعضو لجان شراء مهمات لوزارة الداخلية من هولندا وألمانيا وانجلترا.

ولجان داخلية متنوعة، الانتدابات وزارات التعليم و الطيران والنقل وجهاز مشروعات أراضى الداخلية ومجلس الوزراء، وهو من مواليد 27 إبريل 1960.

وجاء نص القرار كالتالى:

بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (464) لسنة 2019 وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم (1) لسنة 2011 وعلى كتاب المستشار وزير شئون المجالس النيابية رئيس لجنة الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ رقم 1678 المؤرخ 31/8/2020 وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 2/9/2020.

المادة الأولى:

يندب الأستاذ المستشار محمود إسماعيل عتمان محمد - نائب رئيس مجلس الدولة للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبة كلية.

المادة الثانية:

على الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذ هذا القرار.