اليوم السابع
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السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة حيازة كمية من الهيروين لترويجها فى الشرقية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:26 م
السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة حيازة كمية من الهيروين لترويجها فى الشرقية هيئة المحكمه
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، عاطل لحيازته كمية من الهيروين تزن 650 جراما، بالسجن 10 سنوات، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الباسط إمبابى وعضوية المستشارين محمد أحمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم ، وسكرتارية حسن عبد المجيد وأحمد نصر.

 

تعود أحداث القضية رقم 57286 لسنة 2015 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام المقدم عمرو على، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، من القبض على "عادل ف ح" عاطل مقيم دائرة المركز، أثناء حيازته كمية من مخدر الهيروين تزن 650 جراما بقصد الاتجار والتربح، وتم إحالته من قبل النيابة العامة بجنوب الزقازيق إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


الشرقية

جنايات الزقازيق

مكافحة مخدرات بلبيس

هيروين

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محكمة جنايات الزقازيق

تجارة المخدرات

تجارة الهيروين

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