السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بهتك عرض طفل بالمعادى

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء كمال البيلى، بمعاقبة المتهم "محمد.ح" بالسجن المشدد 6 سنوات، فى اتهامه بهتك عرض طفل بالمعادى، وصدر القرار برئاسة المستشار علاء كمال البيلي، وعضوية المستشارين ممدوح وحيد صادق ومحمد ياسين، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

وأسندت النيابة للمتهم "محمد.ح"، عامل، تهمة هتك عرض الطفل المجنى عليه "ن.ع" والذى لم يبلغ ثمانية عشر سنة بالقوة والتهديد، بأن باغته حال نومه وحسر عنه ملابسه، وما أن فاق المجنى عليه وحاول مقاومته حتى أخرج المتهم سلاح أبيض "مطواة" واضعاً إياه حول عنقه مهدداً إياه، فاستطال مواطن عفته وأحدث ما به من إصابات واردة بتقرير الطب الشرعى، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، وفى غير الأحوال المصرح بها.

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.