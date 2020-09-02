الزراعة تقدم روشتة حول حصاد وتعبئة محصول الأرز.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع" عددًا من التوصيات والإرشادات الفنية التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، من خلال نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول الارز مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.

وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية فى الآتي:

الفترة من 15 أغسطس – 15 سبتمبر:

-بدء الحصاد بعد 30-35 يومًا من تمام طرد السنابل مع تجفيف الحقل قبل الحصاد بأسبوعين.

-الحصاد (يدويا) ثم الدراس بعد أسبوع من الحصاد أو آليا باستخدام الكومباين وهذا أفضل لتوفير الوقت والحصول على درجة نظافة أعلى، وفى هذه الحالة يجب تنشير الحبوب لمدة 5-7 أيام فى الجو العادى حتى يتم جفاف الحبوب بحيث لا تزيد نسبة الرطوبة بها عن 14%.

-التعبئة فى أجولة من الخيش وليس من البلاستيك لضمان التهوية الجيدة للحبوب.

-الإسراع بنقل المحصول إلى المخازن ومراعاة تخزين الأجولة فى رصات بعرض جوالين وارتفاع 10-13 جوالًا مع تغطيتها بمشمع ( إذا كان المخزن مكشوفا) مع ترك مسافات مناسبة بين الرصات للتهوية.

الفترة من 15 سبتمبر – 15 أكتوبر:

استمرار عمليات الحصاد والدراس والتجفيف والتخزين بنفس التوصيات السابقة حتى يمكن المحافظة على جودة الحبوب.

فيما تتابع وزارة الزراعة، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، المختصين بمديريات الزراعة تنفيذ برنامج القطاع والخاص، بإطلاق منظومة جمع وتدوير قش الارز فى محافظات: الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، والبحيرة، وتكثيف بتنفيذ الندوات الإرشادية والتوعوية، بطرق الاستفادة من قش الأرز وتحويله إلى سماد عضوى واعلاف غير تقليدية، والكمية المستهدفة هذا الموسم تجميع 500 ألف طن قش أرز عن طريق الشركات والمتعهدين من 6 محافظات مختلفة والتى تشتهر بزراعة المحصول بخلاف الكميات التى يستخدمها المزارعين.

كان وفد مشترك من وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والبيئة تفقد منظومة جمع وتدوير قش الأرز بمحافظة الدقهلية، بهدف المساهمة فى الحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء، التى تنتج عن حرق قش الأرز كل عام.