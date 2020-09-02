الرئيس العراقى يستقبل نظيره الفرنسى فى قصر السلام ببغداد

استقبل الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الأربعاء، نظيرة الفرنسي ايمانويل ماكرون فى قصر السلام بالعاصمة بغداد، وجرت للرئيس الفرنسى مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى مقر القصر، ومن المقرر عقد جلسات مباحثات مشتركة بين الرئيسين، وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قد اختتم زيارته الرسمية إلى لبنان التى استغرقت يومين، بمؤتمر صحفى فى قصر الصنوبر حيث مقر إقامته، ولخص ماكرون خلال هذا المؤتمر، عددا من المواقف الحاسمة إزاء أزمة لبنان، حيث أكد أنه إذا لم تنفذ الإصلاحات المتفق عليها فسوف يضطر لتوقيف المساعدات الدولية وفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الضالعين بالفساد.

ومن بين أهم ما قاله ماكرون خلال المؤتمر الذى استغرق أكثر من الساعة والنصف؛ أن على لبنان تشكيل الحكومة خلال 15 يوما وحصلت على وعود من الأطراف السياسية لإنجاز الإصلاحات بشكل سريع. وأضاف ماكرون: أسعى لعقد مؤتمر لدعم لبنان بأكتوبر بالتعاون مع الأمم المتحدة، لكن الدعم مشروط بالتزام الحكومة والدولة بالاصلاخات المتفق عليها وفى مقدمتها القطاع المصرفى والكهرباء والاستحابة لمطالب المواطنين .